موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره ليتشي، اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي

وتقام مباراة ميلان وليتشي على ملعب "ريناتو دال آرا"، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

موعد مباراة ميلان وليتشي

وتنطلق مباراة ميلان وليتشي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو الحالي بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

وعاد الدوري الإيطالي من جديد بعد غياب دام 103 أيام بسبب إيقاف البطولة، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا من هذا الفيروس.