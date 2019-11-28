إنتر ميلان والمحافظون الجدد.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر جوجل

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انتر ميلان

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، تشكيل فريقه لمباراته، مساء اليوم الأربعاء، أمام سلافيا براج التشيكي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المواجهة المقرر إقامتها على ملعب "إدين أرينا" بالتشيك.

دوري أبطال أوروبا.. لوكاكاو يقود هجوم إنتر ميلان أمام سلافيا براج

المحافظون الجدد

أدى عدد من المحافظين الجدد، ونواب المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت القائمة الكاملة للتعديلات كالآتي بالنسبة للمحافظين:

فيديو.. المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين أمام السيسي

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم الجديد، والذي يُعد أصغر محافظ في تاريخ مصر، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي له، موضحًا أن قرار تعيينه محافظًا للفيوم كان مفاجئًا بالنسبة له، خاصة أنه حتى أمس كان نائبًا لمحافظ بورسعيد، وكان ضمن من استقبل الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات أمس ببورسعيد.

أصغر محافظ في تاريخ مصر: سعيد بثقة القيادة السياسية والمسؤولية كبيرة

أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه وتوليته هذا المنصب، مؤكدا أنه من جيل الشباب الذي منحته القيادة السياسية الفرصة لتولي منصب تنفيذي، لافتا إلى أنه يتمنى أن يحقق إنجازات للمحافظة.

محافظ الدقهلية الجديد يهنئ نفسه: "ألف مبروك ليا.. محافظة جميلة"

أعرب الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه واختياره لهذا المنصب، موضحًا أن 23 من نواب المحافظين من الشباب، كما أن حركة المحافظين والنواب تُعد أكبر حركة عرفتها تاريخ الحياة السياسية وتاريخ المحافظين في مصر.

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أدى اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح الجديد، اليوم، اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا للواء مجدي الغرابلي.

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من مدرس لمهندس لطبيب وغيرهم، تحولوا اليوم لنواب محافظين مع إعلان أسماء حركة المحافظين الجدد، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظون ونواب تنافسوا في الخبرات العملية والدرجات العلمية، للوصول لقائمة نهائية جديرة بالنهوض بمحافظات مصر، في وقت تعتمد فيه القيادية السياسية على اللا مركزية، فمن مهن متنوعة للعمل بديوان المحافظات، يطرح التساؤل عن مصير ممارستهم لعملهم السابق.

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شباب لم يتجاوزوا الثلاثين من عمرهم، أصبحوا في ليلة واحدة، يشغلون موقعًا مرموقًا في الدولة، تقلدوا منصب المحافظ ونائبه، عن جدارة، دون أي وساطة أو مجاملات، منهم من تخرج في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وآخرون على قائمة تنسيقية شباب الأحزاب في مصر، فبرزت أسمائهم وسط قائمة الأسماء التي شملتها حركة المحافظين الجديدة.

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