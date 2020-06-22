1500 مكمورة فحم لم توفق أوضاعها بين 7 آلاف على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي الحالية خلال الـ6 سنوات الماضية، مع الإلاشتراطات البيئية، وتكليف المحافظين بإزالة مكامير الفحم التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى حصر المكامير المطلوب توفيق أوضاعها وبلغت 7 آلاف مكمورة، ومكامير الفحم النباتي التي تم تطويرها وتوفيق أوضاعها البيئية نحو 2000 مكمورة، علاوة على أنّه مخطط تطوير 3500 مكمورة فحم نباتي خلال المرحلة المقبلة، وإزالة وغلق المكامير التي لم توفق أوضاعها البيئية نحو 1500 مكمورة.