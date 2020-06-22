4 أشياء تساعد على نفاذ باقة النت قبل موعدها.. تجنبها

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأت الكثير من المؤسسات لتخفيض العمالة في مقر العمل لـ50% وفق قرار مجلس الوزراء، ما جعلهم يلجأون للعمل عن بعد من خلال المنزل، ونظرا للضغط الزائد على استخدام الإنترنت في المنزل، تنفذ باقات النت سريعا، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب استهلاك الباقة ونفاذ الميجات الخاصة بها قبل موعدها، وفق مهندس الاتصالات أحمد كمال، كما يلي:

1. استخدام جودة عالية عند مشاهدة الفيديوهات: يجب تجنب مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية، وتقليل الجودة عند مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، ما يساعد على الحفاظ على الباقة أطول فترة ممكنه.

2 -استخدام خاصية التحديث باستمرار: يجب إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

3 - استخدام الإنترنت بالسرعات المتاحة: يجب تقليل السرعة الخاصة بشبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يتم استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، ويمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

4 - ترك شبكة الواي فاي مرئية: من الضروري أن يتم إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بشبكة الإنترنت حتى لا يستطيع أحد اختراق الشبكة واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها.

- يمكن تعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الإنترنت.