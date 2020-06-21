5 شباب يواجهون كورونا بالغناء: التجمع على الإنترنت وتوعية ضد الفيروس

خمسة طلاب من محافظة المنوفية أصروا على التحدي في مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قرروا التجمع والغناء وإبراز مواهبهم عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وقاموا بعمل عدد من الأغاني لتقدم وجبة غنائية للمواطينن للاستماع إليها في ظل الجلوس في المنازل، وأطلقوا على أنفسهم "تيم ميدلى"، جميعهم طلاب في قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية عدا طالب في كلية صيدلة وهو مغني الفريق وقائده.

يقول محمد جابر مغني الفريق: قررنا كأصدقاء التجمع مع بعضنا بهدف تقديم محتوي غنائي جيد، بدأنا التعارف على بعضنا البعض قبل انتشار فيروس كورونا وكنا نجلس على المقاهي ونغني كهواة وكان المواطنون يتجمعون لسماع أصواتنا، وبعد فترة طلب منا صاحب أحد المقاهي تقديم حفلة ومن هنا بدأنا طريق البحث عن الاحتراف في الغناء، مضيفا "قدمنا عددا من الحفلات في الكليات قبل وقف الدراسة، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الأخرى".

"نجهز أغنية شبابية لتوعية المواطنين بفيروس كورونا للمساهمة في وقف انتشار الفيروس لأن احنا كأشخاص بتشتغل في مجال المزيكا لازم يكون لينا دور فى العالم المحيط بينا"، هذا ما أكده الشاب محمد جابر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مشددا على أنهم مع بداية ظهور الفيروس في مصر قرروا تقليل الاجتماعات وبدء التواصل بالفيديو عبر مواقع الإنترنت لتسهيل عملية التدريب على الغناء وعمل البروفات اللازمة مع باقي الفريق.

وتمنى "جابر" تقديم الدعم للمجموعة الشبابية من قبل وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية من خلال دعمهم فنيا وماديا عن طريق عقود عمل مع شباب "تيم ميدلي" بهدف تطوير مواهبهم، موضحا أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية في دار الأوبرا، مؤكدا أن حلم جميع الشباب المشاركين في الفريق الغنائي أن يكونوا ناجحين مثل باقي الفرق الغنائية التي عملت في مصر في المجال من قبل .

وأكد باقي الفريق، أنهم يسعون من خلال الغناء إلي تقديم صورة جيدة الشباب من خلال الموسيقي عن طريق تسجيل الأغاني وبثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتهوين علي المواطنين في ظل جلوسهم في البيت خاصة مع وجود حظر تجول لنصف اليوم، موضحين أنهم يتلقون دعما كبيرا من محبي الفريق علي موقع التواصل الإجتماعي، آملين في مزيد من الدعم لهم خلال الفترة المقبلة .