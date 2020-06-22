يسرا عن تكريم "خيانة عهد" بوزارة التضامن: بفضل الجمهور

أبدت الفنانة يسرا، سعادتها، بشأن تكريم مسلسل خيانة عهد، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب. وقالت يسرا، عبر حسابها، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "شرفت على مدار 5 سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة".

وتابعت: "إمبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل خيانة عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب، بشكر جداً وزارة التضامن وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضاً دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده".

وأضافت "يسرا"، قائلة: "طبعاً حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه يا رب احفظ أولادنا جميعاً وابعد عنهم كل شر".

مسلسل خيانة عهد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، جومانة مراد، خالد أنور، سلوى عثمان.