يسرا عن "خيانة عهد": أعدت مشهد ضربي لحلا شيحة 6 مرات ومفتحتش بوقها

أشادت الفنانة يسرا، بفريق العمل الذي شاركت معه في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": " الكاست كان جامد جدًا، وكنت بتخض لما بشوفه وهو بيعمل الدراما، عملها حلو أوي، وعبير صبري كانت من أورع ما يمكن، وخالد سرحان كان أروع ما يمكن".

وأضافت، أن الممثلين الشباب في المسلسل كانوا رائعين، مشيدة بهنادي مهنى وخالد أنور وتيام مصطفى قمر، مشيدةً بسامح عبدالعزيز مخرج المسلسل، وقالت: "عمل مننا شغل مختلف".

وتابعت: "كنا بنعيش مع بعض أكتر ما بنعيش في بيوتنا، وكنت في مشهد مع جومانا مراد كنا بنحفظه مع بعض، وكررت مشهد ضرب حلا شيحة 6 مرات من زوايا مختلفة، ومفتحتش بوقها".

وذكرت: "أشكر كل الجمهور والنقاد واللي كتبوا عني، وأشكر كل قلم كتب عني كلمة حلوة، أو مش حلوة".