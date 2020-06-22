محافظ الفيوم عن تزايد إصابات كورونا: قربنا من القاهرة السبب

أرجع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة إلى قربها من محافظات القاهرة الكبرى، واستقبالها للعمالة الكثيفة الوافدة يوميًا.

وأضاف "الأنصاري" ، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "صباحك بالمصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2" ، أن فيروس كورونا انتشر بعدد من المدن التي بها كثافة سكانية عالية، موضحًا أن المحافظة قامت بتعديل الخطط من أجل تعاون أفضل وبناء مع وزارة الصحة، وإنشاء عدد من مستشفيات العزل داخل، بخلاف تجهيز كافه المستشفيات الجامعية والخاصة لعلاج مصابي كورونا.

وأكد أن معدل الإصابات في المحافظة آخذ في الانخفاض، بسبب تشديد الرقابة على أماكن التجمعات مثل الأسواق والبنوك وأماكن صرف المرتبات، مشيرًا إلى أنه ومع بداية امتحانات الثانوية العامة والأزهرية قامت المحافظة بمرور ميداني بكافة الأرجاء، وتم التعامل مع كافة التجاوزات، وحل المشلات التي عانى منها بعض الطلاب وأولياء أمورهم.