محافظ الشرقية: نقدم خدمات متميزة لمرضى كورونا من ذوي الحالات الخطرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير خدمات صحية متميزة لمرضى فيروس كورونا خاصة ذوي الحالات الخطرة منهم.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "صباحك بالمصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أنه بالنسبة لمصابي فيروس كورونا ذوي الحالات البسيطة، فقد نص البروتوكول الذي أعلنت عنه وزارة الصحة على ضرورة العزل المنزلي لهم، حال عدم وجود دواع لإدخالهم للمستشفيات.

وأوضح أنه يتم مراجعة المرضى المعزولين منزليًا بشكل دوري، وفي حال صعوبة إقامة عزل منزلي بسبب طبيعة المنزل يتم توفير مكان مخصص له داخل المحافظة، لافتًا إلى تخصيص مكانيين للحالات المتوسطة من مرضى الفيروس.

وأشار المحافظ إلى عدم وجود عجز بأي من المواد التموينية رغم تكالب البعض على شراء منتجات الأغذية، فيما تطبق المحافظة عبر أجهزتها التنفيذيه عقوبات صارمة بشكل يومي على المخالفين.