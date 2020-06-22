أخبار البنوك.. تعمل إيه لو الفلوس اتخصمت من رصيدك ومطلعتش من ATM؟

أحيانًا ما يتعرض بعض مستخدمي البطاقات الائتمانية لسحب أموالهم داخل ماكينات الصراف الآلي ويتم خصم المعاملة من حسابهم، سواء تم ذلك داخل الماكينات التابعة للبنك أو الماكينات الأخرى ما يصيبهم أحيانًا بالذعر والقلق.

وتقدم "الوطن" في ضوء أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي؛ الإرشادات التي يجب عليك اتباعها في حال تم سحب أموالك داخل الماكينة وفقًا لبعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

يجب أن يعلم العميل أنّ هناك وقتا زمنيا محددا لخروج البطاقة وآخر لخروج النقد، وفي جميع الأحوال يجب على العملاء الانتظار لدقيقة على الأقل بعد استلام البطاقة، لاحتمال تأخر خروج النقد، وحال عدم ظهور النقدية وتأكد العميل أنّه جرى خصم المبلغ من حسابه، عليه اتباع الآتي:

في حال كانت الماكينة تابعة للبنك

عادة ما يتم استرجاع النقود تلقائيًا خلال 48 ساعة للبطاقة الـDebit، أو في خلال 10 أيام للبطاقة الـCredit.

وإذا لم يتم استعادة المبلغ تلقائيًا يتم الاتصال بخدمة العملاء أو الذهاب للفرع التابع له الماكينة لتسجيل طلب اعتراض.

في حال كانت الماكينة غير تابعة للبنك

- يجب الاحتفاظ بإيصال العملية والاتصال مباشرة بخدمة العملاء في البنك التابع له حساب العميل.

- الاتصال أو الذهاب إلى فرع البنك التابع له حساب العميل في أسرع وقت، وتقديم بلاغ رسمي يفيد بعدم استلام المبلغ المطلوب.

- عادة يتم إرجاع النقدية في مدة زمنية معينة (ترجع لسياسة البنك التابع له حساب العميل)، وحال تأخر عملية إرجاع النقود في حساب العميل، يمكن للعميل تقديم شكوى أخرى للبنك مع إرفاق إيصال العملية.