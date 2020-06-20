أخبار البنوك.. تعمل إيه لتعديل بيانات طلب الحصول على وظيفة بـ"الأهلي"؟

يعلن البنك الأهلي المصري حاجته لشغل وظائف شاغرة بين الحين والآخر، ويقدم البنك خدمة للتسجيل بالوظائف سواء كانت لحديثي التخرج أو أصحاب الخبرة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، للحصول على فرصة الانضمام لفريق عمل البنك في حال طلب وظائف جديدة.

ويتيح البنك للمتقدمين خدمة لتعديل البيانات المسجلة في طلب الحصول على الوظيفة في حال تغيير أي منها أو الحصول على دورة تدريبية جديدة أو غيرها، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء والتي من أبرزها أخبار البنوك، تستعرض الوطن طريقة تعديل البيانات على الطلب كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري.

2) الضغط على خانة الوظائف.

3) يظهر خانة لتعديل البيانات أسفل الصفحة يتم إدخال الرقم المرجعي والرقم القومي بعدها تظهر البيانات المُسجلة وتعديل البيانات، وفي حال فقدان الرقم المرجعي يتم الضغط على خانة "نسيت الرقم المرجعي" وإدخال الرقم القومي ويتم إرسال الرقم المرجعي على الإيميل المسجل بالطلب، ثم تعديل البيانات.