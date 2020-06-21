أخبار البنوك.. تفاصيل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 5 بنوك

تقدم العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية عددًا من الإجراءات والتسيهلات التي تتمثل في القروض والتمويلات وشهادات الادخار والحسابات الجارية وغيرها مما يجذب العملاء.

وتقدم بعض البنوك قروضًا وتيسيرات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي ضوء ما تقدمه "الوطن" من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء نستعرض أخبار البنوك التي تقدم هذا النوع من القروض مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد وبنك مصر على النحو التالي:

بنك مصر

برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل شراء السيارات يقوم على صيغة المرابحة حيث يحصل العميل أولا على عرض أسعار من المورد، وبعد ذلك يسدد البنك قيمة السيارة للمورد ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي قيمة المرابحة (القيمة الشرائية للمرابحة + هامش الربح) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

- الحد الأدنى للعمر 21 عاما وبحد أقصى 65 عند تاريخ استحقاق المرابحة (بشرط الا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة تاريخ انتهاء الخدمة للموظفين).

- الحد الأقصى لقيمة المرابحة مليوني جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

1. طلب الحصول على مرابحة سيارة.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3. إيصال مرافق حديث (غاز/ كهرباء/ مياه/ تليفون) على مقر الإقامة.

4. عرض سعر بالسيارة المطلوبة تمويلها.

- بالنسبة للموظفين:

1. شهادة مفردات الراتب الشهري.

2. تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

1. صورة من البطاقة الضريبية.

2. مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

3. تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

4. كشف حساب بنكي عن اخر 6 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب / مستحقي المعاشات:

1. بيان بقيمة المعاش الشهري المحول على البنك (في حالة تحويل المعاش دون تعهد الجهة).

2. تعهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش. (في حالة تعهد الجهة بتحويل المعاش).

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قرض اليسر للتمويل الشخصي بالمميزات الآتية:

- تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه مصري.

- أقساط شهرية متساوية تصل إلى 60 شهر.

- تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

- نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- يشترط أن يتراوح سن العمل من 21 عامًا إلى 60 عامًا عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة:

1. إيصال مرافق حديث تاريخه لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

2. بطاقة رقم قومي سارية (للمصريين)

3. جواز سفر ساري/ خطاب من جهة العمل موضحًا به تاريخ نهاية العقد/ تصريح إقامة (للأجانب المقيمين)

- الموظفون (بضمان الراتب):

1. شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (بتاريخ اصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب).

- رجال الأعمال وذوي المهن الحرة (المصريون فقط):

1. كشف حساب من مصرف أبوظبى الإسلامي – مصر للستة أشهر السابقة.

2. البطاقة الضريبية.

3. السجل التجاري لا يتعدى تاريخ إصداره 3 أشهر من تاريخ التقدم بالطلب (لرجال الأعمال).

4. ترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).

- أصحاب الأوعية الادخارية:

1. بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للمصريين.

2. جواز سفر مع تصريح إقامة ساري بالنسبة للأجانب المقيمين.

المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد برنامج المرابحة الشخصي الذي يتناسب مع مستويات الدخل، وبفائدة تنافسية وبأطول مدة سداد وذلك طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه مصري.

- مرونة في السداد لفترة تصل إلى 8 سنوات.

- تمويل الشرائح كافة.

المستندات المطلوبة للتمويل:

1. صورة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث لا يزيد عن 3 أشهر.

- في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة:

1. كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 12 شهرا.

2. السجل التجاري أو المستند البديل لأصحاب المهن الحرة.

3. البطاقة الضريبية سارية.

- في حالة تحويل الراتب / القسط:

1. خطاب مفردات المرتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

2. تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب / القسط.

حال "دون تحويل الراتب":

1. خطاب مفردات المرتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

بنك عودة

يقدم بنك عودة برنامج مرابحة السيارة بالتفاصيل الآتية:

- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

- إجراءات سريعة وبسيطة للحصول على القرض.

- تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه.

- فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

- مجموعة متنوعة من برامج تمويل السيارات (بنظام المرابحة) تناسب الشرائح كافة.

- يمكن الحصول على المرابحة بضمان شهادات الادخار.

المستندات المطلوبة:

1. طلب مرابحة سيارة.

2. عرض بقيمة السيارة من أحد معارض السيارات المعتمدة.

3. فاتورة مرافق حديثة على محل الإقامة الحالي (كهرباء، غاز، مياه).

4. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

5. إثبات مصدر الدخل (في حالة الطلب، وذلك بناءً على نوع وطبيعة البرنامج).

بنك الكويت الوطني

يوفر بنك الكويت الوطني - مصر مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبّي احتياجاتك التمويلية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقدم البنك باقة المنتجات والخدمات المصرفية التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

المرابحة الشخصية:

تمويل البضائع والسلع والخدمات بطريقة مرنة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

- عائد ثابت بمعدلات تنافسية دون أي رسوم على التسوية المبكرة أو الجزئية للقرض.

- فترة سداد تصل إلى 72 شهرًا.

- إمكانية تحويل الراتب أو الأقساط فقط.

- متوفر لشرائح مختلفة من العملاء: الموظفين، أصحاب المهن الحرة والمهنيين.

- برامج خاصة مع شروط تفضيلية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة.

مرابحة السيارات:

مع مرابحة السيارات ستتمكن من اقتناء سيارة أحلامك الجديدة والتمتع بقيادتها بشروط تنافسية.

- إمكانية تحويل الراتب أو الأقساط فقط.

- متوفر لشرائح مختلفة من العملاء: الموظفين، أصحاب المهن الحرة والمهنيين.

- القرض متوفر للمقيمين وغير المقيمين.

المرابحة العقارية:

يقدم البنك حلولًا تمويلية شاملة لشراء العقارات السكنية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية بشروط تناسب تطلعاتك التمويلية مع فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

- فترة سداد تصل إلى 15 عامًا.

- برنامج خاص متوفر لغير المقيمين في مصر.