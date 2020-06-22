"الداخلية" تتوصل إلى المعلمة المتسببة في واقعة الغش الجماعي

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن، انتشار صورة لبعض الطلبة في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، والزعم بوجود غش جماعي داخل تلك اللجنة.

وأكدت الوزارة أنه تبين إدعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة في أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي وزع عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وأنها صورت الطلاب وادعت وجود غش جماعي، وبثت تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم، والادعاء بواقعة الغش الجماعي، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وضبطت المُدرسة وأحيلت للنيابة العامة.