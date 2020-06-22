"جمعة" أمام دينية النواب لمناقشة قانون هيئة الأوقاف الأحد المقبل

يحضر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، الأحد المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف قد قررت فى اجتماعاتها السابقة، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخير، لاجتماع لاحق، لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، وطلبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في الاجتماع القادم للجنة.

ويُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، وفقا لمشروع القانون الجديد، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية متنوعة.