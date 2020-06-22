"صحة النواب" تسأل وزيرة الصحة: هل الكمامات القماشية تحمي من كورونا؟

قال الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ تصريحات الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، التي أكد فيها أنّ الكمامات القماشية لا تحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، لكنها وسيلة لحجب الرذاذ المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وأنّ الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن لها نقل عدوى كورونا، أحدثت بلبلة واسعة النطاق لدى المواطنين.

وطالب حساسين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحسم ملف الكمامات القماشية، وهل هي آمنة أم لا، والتحقيق في تصريحات الدكتور إيهاب عطية، وهل هي صحيحة أم لا؟

وأكد عضو لجنة الصحة، أنّ المواطنين من الفقراء والبسطاء أقبلوا على شراء الكمامات القماشية، ليس لانخفاض سعرها، لكن لأنها تستخدم لفترات طويلة بعد غسلها لعدة مرات، بعد تصريحات كبار المسؤولين بوزارة الصحة وكبار الأطباء بأنّها كمامات آمنة وتصلح للاستخدام لفترات طويلة.