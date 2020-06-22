بسبب امتحان اليوم.. إنقاذ طالبة بالثانوية الأزهرية ألقت نفسها في ترعة بالدقهلية

ألقت طالبة بالثانوية الأزهرية، اليوم، بنفسها في ترعة "بحر طناح" بالدقهلية، لعدم تمكنها من الإجابة بشكل جيد في امتحان اليوم، وتمكن شاب من إنقاذها.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية "برق العز" يفيد بإنقاذ طالبة بالصف الثالث الثانوية الأزهري من الغرق، بعد أن ألقت بنفسها في ترعة "بحر طناح".

وانتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطالبة تدعى "ن. ا."، وأنها بعد انتهاء الامتحان في مادة الفقه، وأثناء عودتها إلي البيت حاولت التخلص من حياتها وألقت بنفسها في الترعة، إلا أن أحد الشباب تصادف وجوده بالمكان وتمكن من إنقاذها.

ونقل الأهالي الطالبة إلى وحدة طب الأسرة بالقرية، وقُدمت الإسعافات الأولية لها، وعادت إلى بيتها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.