بأزمة قلبية حادة.. وفاة رئيس لجنة امتحان ثانوية عامة في قنا

توفي اليوم الاثنين، رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إثر إصابته بأزمة قلبية عقب تعرضه لوعكة صحية بعد امتحان اللغة العربية أمس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، وفاة "ع.م.ا" 55 سنة، رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، بأزمة قلبية حادة، عقب تعرضه لوعكة صحية بعد انتهاء لجنة امتحان اللغة العربية أمس الأحد، كما جرى تسليم جثمان رئيس اللجنة إلى أسرته بمحافظة الأقصر.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا ومراكزها التسعة، لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.