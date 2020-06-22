المنطقة الأزهرية بالأقصر: امتحان الفقه في مستوى الطالب المتوسط

قال الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الاثنين، إن امتحانات مادة الفقه للقسم الأدبي للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بدأت صباح اليوم، حيث تفقد برفقة قيادات المنطقة لجان الامتحانات، وتابع انتظام العمل باللجان مع الأخذ بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "إبراهيم" أن أسئلة الفقه المالكي جاءت من داخل المنهج المقرر وفي مستوى الطالب المتوسط ولم تكن هناك شكوى، فضلًا عن التشديد على المشاركين بأعمال الامتحانات باللجان بعدم دخول الهواتف المحمولة على الإطلاق ما عدا هاتف رئيس اللجنة وأهمية توفير المناخ النفسي المناسب للطلاب، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لتفادى وقوع أي مشكلة وسرعة حلها.

ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، خلال جولاته على اللجان كل من أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الشيخ جمال سليمان مدير التعليم الثانوي، عبدالعظيم حسن المهندس مدير التعليم الإعدادي، إيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، وذلك في لجان معاهد المنشاة العماري وفتيات وبنين الوابورات واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات.