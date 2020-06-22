الآن.. رئيس "كان" السينمائي يناقش مستقبل النظام البيئي في بث مباشر

يناقش بيير ليسكور رئيس مهرجان السينمائي، دور الاتحاد الأوروبي في تشكيل مستقبل النظام البيئي السمعي البصري في أوروبا، وذلك عبر "لايف" على الهواء مباشرة وينقله الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي فيس بوك.

ويحضرها كل من تاكستو بينيت الرئيس التنفيذي لشركة Mediapro، وتيري بريتون المفوض الأوروبي، وماركو شيمينز الرئيس التنفيذي لشركة Cattleya، وعضو مجلس إدارة نادي المنتجين الأوروبيين، وAgnieszka Holland الرئيس الفخري لاتحاد مديري الأفلام الأوروبيين، ونيكو سيمون رئيس جمعية أوروبا للسينما، وسابين فيرهين عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الثقافية بالبرلمان الأوروبي.

وتفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا من دول مختلفة، المهتمين بالحدث السينمائي الهام مع المناقشة.

ويأتي ذلك ضمن سوق أفلام كان "أون لاين" والذي بدأ اليوم ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، ويجمع أكثر من 8500 مشارك. وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت ليتمكن المشاركون من الاستمتاع بها، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

ويهدف الإصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

وتم تصميم هذا الإصدار الجديد من سوق الأفلام ليعكس تجربة مهرجان كان، كما سيوفر للمهنيين من جميع أنحاء العالم فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، ومحادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.