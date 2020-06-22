التموين : سنطرح 40 مليون كمامة قماش .. والسعر محل نقاش

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستتسلم في دفعة أولية 40 مليون كمامة قماش لطرحها على بطاقات التموين.

وأوضح لـ"الوطن"، أن الوزارة في تفاوض يومي مع هيئة الشراء الموحد، للاتفاق على نوعية الكمامات التى ستطرح، موضحًا أن السعر مازال محل نقاش، بخاصة أن النوعيات التى ستطرحها الوزارة ستكون ذات جودة عالية تتحمل الأتربة ومتغيرات الجو، وتتحمل الغسيل المتكرر.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جهود الوزارة بتوزيع الكمامات الواقية بسعر مناسب على المواطنين حاملي البطاقات التموينية، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين، وحرصاً من الدولة على الاستفادة من قدرة وفاعلية آلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، فضلا عن امتلاك وزارة التموين لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.