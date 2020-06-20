بعد تلقيها اعتراضات.. سينما AMC تفرض اراتداء الكمامات

أكدت دور السينما AMC في أمريكا على أنها ستفرض ارتداء الكمامات على رواد السينما عند إعادة افتتاحها الشهر المقبل. يأتي هذا التأكيد بعد أن أثار رئيس AMC آدم آرون طوفانًا من النقد والجدل عندما أخبر موقع Variety أن ارتداء الكمامة سيتم تشجيعه ولكن ليس إلزاميًا في الحالات التي لا يكون فيها هذا شرطًا.

قال "آرون" لموقع Variety بعد قرار فرض ارتداء الكمامات على الجمهور: "اعتقدنا في السابق أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا فرضنا ارتداء الكمامة على أولئك الأشخاص الذين يعتقدون بقوة أنه ليس ضروريًا". وأضاف: "نعتقد أن الغالبية العظمى من ضيوف AMC سيرتدون أقنعة".

وقالت الشركة سنطلب الآن من جميع ضيوف AMC ارتداء الكمامة أثناء دخولهم والاستمتاع بالأفلام في دور العرض الخاصة بنا. وأضافت: "السرعة التي تحركت بها AMC لمراجعة سياسات القناع لدينا هي انعكاس لالتزامنا بسلامة وصحة ضيوفنا".

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.