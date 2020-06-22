بعد شفائه من كورونا.. مصطفى درويش للاعبي الكرة: "سيب المسحات للغلابة"

ناشد الفنان مصطفى درويش، لاعبي كرة القدم ورجال الأعمال، برفض عمل المسحات المتعلقة بفيروس كورونا، بشكل مجاني.

وكتب "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رجاء لأي حد مقتدر إن كان فنان لاعيب كورة رجل أعمال، أي حد مقتدر لو اتعرض عليك تعمل مسحة مجانا أو تروح تتعالج على حساب الدولة، ارفض ووفر للمحتاج علشان ربنا يبارك لك".

وأضاف: "مش تباهي خالص إنك تبقي مقتدر وتقول للناس هتعالج على حسابكم.. ده رجاء مش أكتر ومالوش علاقه بأي شخصية معينة.. اجبر بخاطر الناس ربنا يجبر بخاطرك".

رحلة استغرقت نحو 13 يوما، اكتشف فيها الفنان مصطفى درويش جوانب جديدة للحياة، أثرت فيه واستفاد منها، منذ تحذيره في يوم 9 يونيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كل من خالطه خلال تلك الفترة لشكوك حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحتى إثبات إصابته ثم تعافيه، فكل ما مر به "لا ينسى".

"استفدت كتير أوي، وحمدت ربنا من قلبي"، يقول مصطفى درويش بعد تعافيه من فيروس كورونا في حديثه لـ"الوطن" إنه علم بتعافيه بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة والتي كانت "سلبية"، ما جعله يخرج ليُعلم متابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه وأحاطوه بحالة من الحب لشفائه.

ما بين أوقات صعبة لم يكن يستطيع الحركة خلالها، وأوقات طيبة شعر بمحبة من حوله كان دائما في حالة رضا "في ناس معرفهمش وقفوا جنبي، اللي بعت أكل واللي كان بيكلمني عشان يجي تحت الفيلا يسلم عليا من بعيد".. يقول درويش الذي لم يتوقع أن يتلقى كل هذا الاهتمام من الناس بمجرد نشره المنشور عبر "فيس بوك".

أما خطوته المقبلة فهي إقدامه على التبرع بالبلازما للمرضى، الأمر الذي اعتبره شكرا لله على تعافيه من الفيروس: "جروب متعافي كورونا على فيس بوك كلموني وقالوا هنتواصل معاك لتحديد ميعاد للتبرع وهو ما رحبت به جدا؛ لأن التبرع بالبلازما واجب وشكر وحمد لله الذي عافني".