مرشح رئاسي تركي سابق يهاجم السلطات بعد قمعها احتجاجات المحامين

هاجم المرشح الرئاسي التركي السابق محرم إنجه، قانون نقابة المحامين الذي يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان إقراره، وانتقد قمع السلطات لمسيرات المحاميين التي شارك فيها رؤساء النقابات الفرعية ومنعهم من دخول العاصمة أنقرة.

وأبرزت صحيفة «جمهوريت» التركية قول «إنجه» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا يتم السماح لرؤساء نقابة المحامين المشاركين في "مسيرات الدفاع" من دخول أنقرة، إن ذلك اضطهاد للمحامين ونقابتهم. والصور باتت محرجة لديمقراطيتنا ونضالنا القانوني» وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وواجهت الشرطة التركية «مسيرة الدفاع» التي انطلقت من عدة محافظات تركية على مدار الأيام الماضية في اتجاه العاصمة، ضد مقترح بتعديل قانون نقابات المحامين، حيث منعت الشرطة المشاركين في المسيرة من دخول مدينة أسكي شهر بدعوى أنه «لا يوجد تصريح من المحافظ».