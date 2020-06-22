خبير: مشاكل الاقتصاد التركي عميقة ومعقدة.. ولن تحل بتبادل العملات

نقلت صحيفة "جمهورييت" التركية، تصريحات الأستاذ الجامعى، الدكتور ألب إرينش يلدان، التي حذر فيها من انهيار الاقتصاد التركي بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا: "من الوهم الخطير الاعتقاد بأن الاقتصاد الوطني ضد أزمة كورونا لا يمكن إنعاشه إلا من خلال الاستهلاك القائم على القروض والأسر الأكثر دخلا".

وقال كل من أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت، الدكتور ألب إيرينش يلدان، وأستاذة قسم الاقتصاد بجامعة الشرق الأوسط، الدكتورة إبرو فويفودا، إن تركيا تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بفيروس كورونا، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات، فسوف ينكمش الاقتصاد بنسبة 27% وسيرتفع معدل البطالة إلى 34%، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف يلدان، أن مشاكل الاقتصاد التركي عميقة ومعقدة لدرجة أنه لا يمكن اختزالها، مؤكدا أن عمليات تبادل العملات لن تحل الأزمة: "لن يتم حل ذلك من خلال تدخلات اصطناعية مؤقتة قصيرة المدى تأتي مع مقايضات، وتبادل عملات أو ما شابه ذلك".