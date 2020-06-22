دعوى قضائية بفرنسا ضد حركة "النهضة" الإخوانية بتونس بتهم تمويل الإرهاب

قال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن محكمة باريس قبلت القضية التي تقدم بها للنظر في ارتباط حركة "النهضة" الإخوانية التونسية بتمويل الإرهاب الدولي.

وأضاف، في تصريحات، اليوم، أن المحامي قدم طلباته للمحكمة المتمثلة في غلق مكاتب "النهضة" بفرنسا والحجز على أملاك وأموال قيادييها، كما قدم المحامي الأدلة المؤيدة للدعوى وتخص أساسا إرسال "النهضة" للإرهابيين بسوريا وليبيا ودعم عائلاتهم ماديا في تونس.

كما وثقت القضية خطب قياديين بالحركة تحث الشباب على القتال في سوريا و"اعتباره شهادة في سبيل الله" وعدد المؤيدات التي تحصلت الجبهة عليها.