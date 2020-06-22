إصابة 19 طالبا بـ كورونا في مانيسا التركية بعد حضور أحد الاختبارات

كشف رئيس فرع نقابة العاملين في القطاع التعليمي بمدينة مانيسا، إسماعيل شانار، عن دخول 19 طالبًا الحجر الصحي في المدينة بعدما تبين أن أحد الطلاب حضر اختبارًا وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار شانار، في تصريحات لجريدة "بيرغون" المعارضة، إلى أن الطالب توجه إلى المدرسة للمشاركة في اختبار التأهيل لمرحلة الثانوية، بالرغم من إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ التدابير اللازمة، وخلال الاختبار تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى غرفة منفصلة لافتًا النظر إلى أن الفصل الذي عقد الاجتماع فيه كان يضم 19 طالبًا آخرين، وبعد تدهور حالته الصحية وضع الطلاب الآخرون في الحجر الصحي أيضًا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف "شانار" أن الواقعة حدثت في مديرية "الشهيد عمر خالص دمير الإعدادية" في مدينة مانيسا قبل 3 أيام، لكن لم تكتشف إصابة الطالب على الرغم من إعلان وزارة التعليم توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوي، ومن بينها الكشف الحراري على الطلاب.

وقال شانار في بيان كتابي: "انتهى الاختبار عند الساعة 12:50، ولكن لم يتم السماح للطلاب في الفصل رقم 15 بالخروج. كانوا 19 طالبًا. الأهالي كانوا ينتظرون ذويهم أمام المدرسة. بعدها بنصف ساعة تم الاجتماع بالأهالي في غرفة الاجتماعات، وتم إخبارهم أنه يجب وضع أبنائهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا".

وأصر الأهالي على رؤية أبنائهم إلا أن طلبهم رفض. وقال أحد أولياء الأمور إن الطبيب المناوب قال لهم: "في حالة رفضكم التوقيع على هذه المستندات فإنكم ستدفعون غرامة بقدر 3300 ليرة".

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأحد، أن الوزارة سجلت 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 187.685 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 4.950 حالة، بعد وفاة 23 مواطنًا.