الصحة التركية: تسجيل 1592 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

حذر وزير الصحة التركي، المواطنين، من التهاون في اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل تضاعف عدد الإصابات اليومية بالوباء، مقارنة بالأعداد المسجلة في أوائل يونيو.

وقال الوزير فخر الدين كوجا - عبر حسابه الرسمي على تويتر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين - إن البلاد سجلت 1592 إصابة جديدة و18 وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.يشار إلى أن تركيا سجلت 786 إصابة بـكورونا خلال 24 ساعة في الثاني من يونيو، وفي ذروة الوباء في شهر أبريل، سجلت أكثر من 5 آلاف إصابة يومية.

وكتب وزير الصحة في تغريدته: "ارتفاع الإصابات يتكثف في مناطق معينة.. هل سيكون هناك تهاون أم قتال؟. سنتمكن من السيطرة على الانتشار إذا التزمنا جميعا بالكمامات وقاعدة التباعد الاجتماعي".

وفي الأسابيع الأخيرة، سمحت تركيا بالسفر بين المدن واستأنفت الرحلات الجوية الداخلية، مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وإنهاء الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.وسجلت البلاد 4825 وفاة وقرابة 180 ألف إصابة، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.