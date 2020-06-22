خالد الجندي: حفظ القرآن فرض كفاية.. ومش كل الصحابة كانوا حافظينه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم حُفظ قلبًا وسطرًا، لكنه لم يحفظ صدرا في نفس كل الصحابة بدرجة واحدة.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "دي إم سي": "مشكلتنا إن الناس افتكروا إن ده تقصير من الصحابة، لكنهم كانوا قوم عمل، وقال عبدالله بن مسعود كنا نحن صحابة رسول الله نقرأ الآيات الخمس لا نتجاوزهن حتى نعمل بهن".

وتابع: "الصحابة كانوا أهل عمل مش حفيظة، مشكلتنا اللي حافظ مش فاهم، وحكم حفظ القرآن فرض كفاية، يعني أن أهل مصر مثلًا ليسوا كلهم مطالبين بحفظ القرآن".

وأردف: "اللي مش حافظ القرآن كله هيدخل النار؟! لو قلت آه يبقى انت بتتهم الصحابة والأمة، لكن ما أمرنا به هو تلاوة وترتيل وتدبر واتباع القرآن".