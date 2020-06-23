"عشان متتعرضش للعدوى".. إرشادات استخدام مرضى السكري لقلم الأنسولين

يعاني أصحاب الأمراض المزمنة في تلك الأيام، حالة من الذعر، تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تتدهور حالتهم بشكل كبير، لذلك يلجأ الكثير منهم إلى توفير جميع المستلزمات الطبية الخاصة بهم، من أدوية وأجهزة وغيرها، كما يحرص مرضى السكري، على توافر قلم الأنسولين الخاص بهم في المنزل، حتى لا يضطرون إلى الذهاب للصيدلية، لتجنب الإصابة بالفيروس.

وتستعرض "الوطن" إرشادات استخدام قلم الأنسولين في المنزل، والتحذيرات الواجب اتباعها، كالتالي:

إرشادات استخدام قلم الأنسولين في المنزل

- قراءة دليل الدواء وإرشادات الاستخدام المرفقة مع الدواء للمريض أو تعليمات الاستخدام المرفقة مع وصفة قلم السكري.

- استخدام إبرة جديدة بعد نزع الإبرة القديمة من طرف قلم الأنسولين.

- التأكد من استخدام نوع الأنسولين والإبرة المناسبة لنوع القلم.

- التأكد من تاريخ سريان الصلاحية الخاصة بقلم الأنسولين، يكون مدوناً على العبوات الخارجية والأغلفة.

- التأكد من أن إبرة قلم الأنسولين التي تقوم باستخدامها ما زالت معقمة ومغطاة.

تحذيرات عند استخدام قلم الأنسولين

- لا تشارك قلم أو حقنة الأنسولين الخاصة بك مع أشخاص آخرين، حتى إذا تم تغيير الإبرة، لأنها تنقل عدوى خطيرة للآخرين أو تصاب بعدوى خطيرة منهم.

- لا يجب استخدامها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على البطاقة التعريفية أو على العبوة أو الأغلفة الخارجية بالأقلام.

- الحرص على حفظ جميع أقلام وإبر الأنسولين في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

- اتبع الإرشادات التي توضح مكان وكيفية التخلص الآمن من الأقلام الفارغة والإبر المستعملة لتفادي مسببات العدوى أو المخاطر الصحية.

- التخلص من الإبر فوراً بعد الاستعمال بوضعها في حاوية صلبة محكمة القفل، أو في حاويات ضد الثقب من مقدم خدمات الرعاية الصحية.

- تجنب إلقاء الإبر المستعملة في سلاسل النفايات العادية بالمنزل.

- يجب وضع ملصق تحذيري يوضح ما بداخل العبوة.

- وضع حاوية الإبر المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.

- إذا تعرض أحد الأشخاص للوخز عن طريق الخطأ بإبرة الأنسولين التي تستخدمها، فيجب زيارة أقرب مرفق صحي لإجراء الفحص اللازم.