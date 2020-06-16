5 نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكر بالمنزل

يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة والتي تتطلب من أصحابها الاهتمام باستمرار تناول الدواء، كما يحرص أصحابها على قياسه باستمرار حتى لا يتطور الأمر إلى الإصابة بغيبوبة سكر، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفا من الإصابة بالعدوى، يلجأ الكثيرين إلى شراء جهاز قياس السكر لقياسه بالمنزل.

وتستعرض "الوطن" التعليمات التي يجب إتباعها عند استخدام جهاز السكر بالمنزل.

تعليمات استعمال جهاز تحليل السكر بالمنزل

- يجب غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون ثم تجفيفها بالكامل أو استخدم المحاليل المطهرة.

- ثم يتم وخز الإصبع بإبرة نظيفة ومطهر.

- ثم امسك اليد جيدا إلى الأسفل واضغط على الإصبع حتى تخرج قطرة دم لتلتقطها بشريط التحليل.

- قم بعد ذلك بتسجيل نتيجة التحليل في سجلك الخاص موضحا التاريخ والوقت.

- احرص على أن يكون جهاز تحليل سكر الدم الخاص بك يعمل بالشكل الصحيح.

طريقة التأكد من سلامة جهاز قياس التحليل

وللتأكد من سلامة جهاز قياس التحليل الخاص بك، توجه إلى الطبيب المختص، لإجراء اختبار ذاتي بينما يراك الطبيب ويصحح الطريقة التي تتبعها إن كانت خاطئة، بعدها يقوم الطبيب بأخذ عينة من الدم ويجري تحليلا مخبريا لمقارنة نتائجك مع ما تم القيام به.