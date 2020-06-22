فيديو.. أحمد العوضي في كواليس "شديد الخطورة"

نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يظهر فيه خلال كواليس مسلسل "شديد الخطورة".

وكانت منصة "WATCH iT"، أعلنت عن عرض مسلسل "شديد الخطورة"، 1 يوليو المقبل، كأول عمل من إنتاجات المنصة الأصلية، عبر WِATCH iT ORIGINAL.

المسلسل يدور في دراما التشويق والحركة، في سلسلة حلقات من بطولة النجم أحمد العوضي، والنجمة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية.

العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي، وتدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.