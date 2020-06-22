تأجيل 6 أشهر.. الإسكان تمنح تيسيرات للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة بمساحات تبدأ من فدانين فأكثر، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وتستعرض "الوطن" التيسيرات التي منحتها وزارة الإسكان للأراضي الاستثمارية، كالتالي:

أنظمة التخصيص في ما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة

- منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 15 مارس فيما بعد.

- تؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتبارا من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصى.

- تؤجل الأقساط المستحقة علي الأراضي اعتبارا من 14 مايو لعام 2020، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 13 مايو لعام 2021، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط.

- بالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14 مايو 2020 لمدة عام.

الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة

- منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع.

- ترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 15 مارس لعام 2020 ولمدة 6 أشهر.

- ترحيل المتبقي من قيمة الحد الأدني المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتى تاريخ السداد.