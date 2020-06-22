بلاغ للنائب العام ضد ابن هشام سليم يتهمه بـ"الترويج للمثلية الجنسية"

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب العام ضد ابن الممثل هشام صالح سليم، المتحول جنسيا من أنثى إلى ذكر، بعد ظهوره في فيديو "روج فيه للمثلية الجنسية"، بحسب محفوظ.

وقال المحامي، في بلاغه، "مازالت الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وظهور العديد من أبناء المشاهير للدعوة إلى نشر الرذيلة والفسق بين شبابنا وفتياتنا، هي الحرب الفعلية التي تواجه مصر، فقد ظهرت ابنة الممثل هشام سليم وحفيدة الكابتن صالح سليم بعد إجراء عملية تحويل لنوعها من أنثى إلى ذكر ظهرت أو ظهر في إحدى الفيديوهات لتروج للمثلية الجنسية وتدافع عن حقوق المثليين، حتى من أعمار العشر سنوات، وأن حقهم في المثلية والشذوذ هو من قبيل الحقوق الشخصية والإنسانية".

وأضاف محفوظ، في بلاغه، أن "نور هشام سليم بمطالبتها الفجة لما ادعته بحق المثليين في الشذوذ لانعدام الاختيار لهم مبرره دعوتها الرخيصة بأن الشذوذ هو خلق من الطبيعة لهم، وهذا تجرأ وإهانة للذات الإلهية التي كرمت الإنسان، وتلك الدعوة باطلة لأن الانحراف السلوكي ليس من خلق الله، إنما من أفعال البشر وشيطانيهم".

واستطرد محفوظ أن "الأكثر جرما من المجرم هو من يشجعه على إجرامه وانحرافه، ومن يدعو جميع البشر والأسوياء إلى مساندتهم والاعتراف بأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة هي حق لهم، هذا الجرم الذي افترفته نور هشام سليم معاقب عليه بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك طبقا للمواد 178 و269 و294 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة على من يُحرض بمكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء، بأي وسيلة، بأن حرض ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور أو إتيان أفعال منافية للآداب".

واختتم محفوظ بلاغه المرسل إلكترونيا بأن "ماظهر في الفيديو من أفعال المشكو في حقها أو حقه، لأن مقدم البلاغ غير متأكد من جنسها الذكري أو الأنثوي، يعد جريمة كما أسلفنا في بيان مواد الاتهام". وطالب محفوظ باتخاذ اللازم قانونا وسرعة إصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقها، وتضمن البلاغ نسخة من الفيديو محل البلاغ.