سفير روسيا بفلسطين: سياسة "الضم" الإسرائيلية ستقوض عملية السلام

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، أن "الضم" سيقوض عملية السلام، وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السفير الروسي - في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا الذي دعت له حركة "فتح"، اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "اجتمعنا اليوم لنلفت نظر العالم حول ما أعلنت عنه إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على أراض في الأغوار".

وأكد أن الوضع يتطلب الاستئناف العاجل للمفاوضات بوصاية الأمم المتحدة، للوصول إلى اتفاق شامل قائم على القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.