مدير المرصد السوري: المجتمع الدولي يصمت عن نقل تركيا الإرهابيين لليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المرصد والمجتمع الدولي، يعلم جيدا عن انتقال إرهابيين من سوريا وتركيا لليبيا، وعن معسكرات لهم بسوريا، وهي مجموعات إرهابية مصنفة دوليا، فكيف تنتقل بسهولة من الأراضي التركية ومنها لليبيا، دون اعتراض من المجتمع الدولي.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك عناصر من داعش شمال شرق محافظة حلب، وأردوغان أراد أن ينفي ذلك ولكن طائرات التحالف الدولي استهدفت هذه العناصر، مشيرا إلى وجود كتيبة عراقية من عناصر داعش، ممن كانوا بمنطقة دير الزور متواجدين في منطقة الباب، ولم تتحرك المخابرات التركية تجاههم لأنهم يعملون تحت حماية تركيا.

وتابع عبدالرحمن، أن هناك عناصر إرهابية ومرتزقة متواجدين بشمال سوريا، لحين الطلب من تركيا، مشيرا إلى أنه في مرحلة من المراحل، كان شريط حدودي بين تركيا وسوريا، يسيطر عليه تنظيم داعش، ولم يتحرك أردوغان والحكومة التركية، لوقف هؤلاء، ولكن تحركت قوات سوريا الديمقراطية، وتمكنت من الانتصار عليهم تحرك أردوغان واقتحم الأراضي السورية، لمنع قوات سوريا الديموقراطية من السيطرة على الشمال السوري.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن أحد مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق قال، إنهم كانوا يعملون مع المخابرات التركية في منطقة الباب على قناة العربية من قبل.