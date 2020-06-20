المرصد السوري يكشف تطورات إرسال مرتزقة أردوغان لليبيا

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا بلغ 14.700 عاد منهم 2600 مقاتل إلى بلدهم سوريا بينما قتل 417 مرتزقا منهم 30 طفلا.

وقالل عبد الرحمن، إن جرى خلال الأيام الماضية نقل دفعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا بالتزامن مع عودة مئات المقاتلين منهم إلى سورية، موضحا أن العائدين حصلوا على مستحقاتهم المالية بشكل كامل عقب التقدمات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق في ليبياوبذلك يرتفع عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى 14.700 "مرتزق" من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 2600 إلى سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري الليبي.

لفت عبد الرحمن، إلى أنه من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 - والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.

وأوضح عبد الرحمن، أنه جرى توثيق مقتل 14 مرتزقا من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب "حكومة الوفاق" ضد "الجيش الوطني الليبي" مبينا أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 417 مقاتلا بينهم 30 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.