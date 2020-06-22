5 مليارات جنيه حصيلة "الجمارك "في مايو الماضي

بلغت حصيلة مصلحة الجمارك المصرية من الضرائب والرسوم الجمركية خلال شهر مايو من دوائر جمارك الإسكندرية وبورسعيد والدخيلة والعين السخنة، نحو 5 مليارات جنيه.

وبناء على تقارير وزارة المالية الشهرية، بلغت حصيلة جمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل الرسوم الجمركية والضرائب طوال الشهر، بينما تم الإفراج عن 9051 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار، خلال شهر مايو الماضي.

بينما صدرت نحو 3379 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

أما حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" في نفس الشهر، فقد بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، حيث تم الإفراج عن 1129 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، كالقمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، و مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال.

وفي المقابل صدرت جمارك "الدخيلة" و"السخنة"، 3222 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والأعشاب، والمواد الكيماوية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر.

وفي السياق ذاته، بلغت حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية في جمارك بورسعيد خلال مايو الماضي نحو 234.7 مليون جنيه، حيث أفرجت عن 535 سیارة "ملاكي" مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي، و1057 سیارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت جمارك بورسعيد 2059 بیانًا جمركيًا.

وفي المقابل أفرجت جمارك بورسعيد عن 445 بیانًا جمركيًا وارد نھائي معدات عبارة عن حفارات، ولوادر، وجرارات، وحصادات زراعیة، وسیارات نقل.