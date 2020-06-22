المرصد السوري: أردوغان يضغط على العالم بملفي اللاجئين والمتطرفين

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي يلعب بملف اللاجئين وملف المجموعات المتطرفة، للضغط على العالم كله، ولكن الاتحاد الأوروبي، يعلم جيدا أن أردوغان يستخدم ملف اللاجئين والمجموعات المتطرفة، من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي، وأغلبية الدول العربية تعلم أن أردوغان يستخدم اللاجئين السوريين، وحصل على مليارات الدولارت العربية، لدعم اللاجئين السوريين والثورة السورية، لكن جميع هذه الأموال صبت في خزينة الدولة التركية.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم القبض على أبو مالك التلي في إدلب، وهو الذي أغتصب الراهبات في ريف دمشق 2014، ودفعت له قطر 8 ملايين دولار، للإفراج عن الراهبات، ومن أجل إفراج النظام السوري عن زوجة البغدادي، التي كانت معتقلة لدى النظام السوري.

وشرح عبدالرحمن، أن هناك في منطقة من الأراضي السورية تبلغ مساحتها 12 ألف كيلو متر مربع، وهي خاضعة للاحتلال التركي، وهي على الحدود التركية وهذه المنطقة أردوغان يطمح بصورة أو أخرى بضمها للأراضي التركية، وجعلها موالية للقوات التركية، ويستخدمون الليرة التركية بدلامن الليرة السورية، ونقول لهم أن الليرة السورية تابعة للشعب السوري، وليست لبشار الأسد، كي يقولون حتى لايستفيد النظام السوري منها، والليرة السورية ستبقى سورية، وليرة أردوغان ستبقى ليرة تركية، ويجب على الشعب السوري العمل من أجل سوريا، وليس من أجل إيران وأردوغان.