"الصحة" عن حالة رجاء الجداوي: الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل في الشفاء

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، نافيًا كل الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، عن حصولها على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الجداوي لم تحصل على العلاج ببلازما الدم سوى مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل التعامل مع أي مريض آخر، وإن كانت غالية علينا جميعا، "الصحافة السوداء هي اللي بتقول أنها تلقت البلازما ثلاثة مرات، فالبلازما لا يتم اعطائه للمريض سوى مرة واحدة".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، إلى أن حالة الفنانة تحسنت عندما تلقت العلاج ببلازما الدم، ولكن إصابتها بمرض آخر، أدى إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "نتمنى لها الشفاء، عندنا مدرسة ماشيين فيها، ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، احنا بناخد بالأسباب، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل في الشفاء".