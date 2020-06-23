خالد قاسم: نتعامل مع قيادة الإدارة المحلية باعتباره عميل داخلي

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف في المقام الأول التنمية المحلية البشرية وبناء الإنسان، سواء على مستوى ديوان عام وزارة التنمية المحلية أو دواوين المحافظات المصرية على مستوى الأحياء والمراكز والقري، موضحًا أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية، تضمنت 161 قيادة، كان فيها 60 قيادة جديدة وجميعهم كانوا قيادات سابقة في أماكن مختلفة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الوزارة تلقت بعض التظلمات خلال الفترة الأخيرة للحركة، فالوزارة درست من خلال فرق العمل الموجودة مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيثيات أوجه التظلم وأسبابها.

وتابع: "نتعامل مع قيادة الإدارة المحلية باعتبار أنه عميل داخلي، وإنسان له الحق في قول طلبه لنا الوزارة درست 15 طلبًا على مستوى الإدارة المحلية التي طلبت النقل لظروف خاصة، ومضمون الشكاوي أن البعض كان يطلب نقله لظروف خاصة وإنسانية وبالتالي كنا حريصين على تنفيذ الطلبات وعمل متابعة وتصحيح لضبط الفجوات التنموية والإدارية الموجودة في المحافظات المصرية".