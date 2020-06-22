نجوم مسرح مصر ينوعون ابن "أوس أوس": ربنا يرحمك يا ملاك

حرص أبطال "مسرح مصر" على مشاطرة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" أحزانه في وفاتة ابنه "علي".

وعبر الفنان أشرف عبدالباقي عن حزنه على موقع التغريدات "تويتر" قائلًا "إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يجعله شفيع ليكم، ويصبركم يا اوس اوس.. البقاء لله".

وكتبت "ويزو" عبر "إنستجرام" قائلة: "بكامل الحزن والأسي أتقدم بخالص العزاء لصديقي وأخي محمد أسامة، لوفاة نجله الصغير علي".

وتابعت نجمة مسرح مصر: "أدعو الله أن يلهمه هو وزوجته الصبر والسلوان، وأن يكون شفيعهما في الجنة".

أما إسراء عبد الفتاح، فكتبت عبر "إنستجرام": "توفي إلى رحمة الله علي ابن أخويا أوس أوس وأختي رويدا، ربنا يصبرهم يارب، ويجعله شفيعاً لهم يوم القيامة".

فيما كتب مصطفى خاطر "علي محمد أسامة في ذمة.. الله ربنا يرحمك ياملاك".

وعلى صفحته الخاصة قال حمدي المرغني: "في جنة الخُلد إن شاء الله.. علي محمد أسامة.. ربنا يصبرك يا اخويا انت ورويدا".

وكتب كريم عفيفي: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويصبر أهله.. علي محمد أسامة (ابن أوس أوس) في زمة الله، اللهم اجعله شفيعًا لأهله يوم القيامة يارب العالمين".

ونعى علي ربيع على "إنستجرام" قائلًا: "البقاء لله ابن أوس أوس.. علي محمد أسامة.. ربنا يصبركم ويجعله شفيعا لكم".