وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمواطني دولتي المصب

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر أحالت ملف مفاوضات سد النهضة لمجلس الأمن، لإحاطة المجلس بمخاطر تهديد الأمن والسلم الدولي، ومخاطر عدم التوصل لاتفاق، وتداعيات ذلك على التوتر في المنطقة.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ذلك يعتبر مسؤولية مجلس الأمن، لافتًا إلى اقتصار الطلب على دعوة الدول الثلاثة، لاستئناف المفاوضات بحسن نية، والتأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.

وأشار شكري، إلى أن مصر أحالت الأمر لمجلس الأمن، واستشعرت خطورته على المجتمع الدولي، وأن هناك مشكلة حقيقية ناشئة، مشددًا على أهمية هذه القضية، نظرًا لتأثيرها على مواطني الدول الثلاث، وأنها قضية وجودية لمواطني دولتي المصب.

وشدد شكري، على أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، ولديه قدرة على سن قرارت إلزامية، وآليات ملزمة لها مثل العقوبات وقرارات حفظ السلام، وأن مجلس الأمن لديه وسائل إرغام متعددة لتفيذ قراراته.