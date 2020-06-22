"التضامن": 31 ألف مواطن تقدموا لحج الجمعيات هذا العام

قال أيمن عبدالموجود المديرالتنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد من تقدموا للحصول على تأشيرة حج الجمعيات هذا العام، 31 ألف مواطن، وكان سيتم اختيار 12 ألف منهم عن طريق القرعة.

وأضاف عبدالموجود في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد من تقدم للإشراف على الحج هذا العام، وصل لـ1200 مشرف، وكان سيتم اختيار 277 منهم، موضحا أنه لم يتم إجراء القرعة، وتم وقف كل الأنشطة التي تتعلق بالحج، بعدما طالبت المملكة السعودية، الدول بالتريث في إجراءات الحج هذا العام.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حسبما ورد في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".