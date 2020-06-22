الطاهر يكشف تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العرب غدا حول ليبيا وسد النهضة

كشف العزب الطيب الطاهر، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا لنظر تطورات الأزمة الليبية سيعقد على جلستين وهو اجتماع بناء على طلب مصري، مؤكدًا أن مصر سوف تستغل الاجتماع لنظر قضية أخرى تتعلق بالأمن المصري وهي قضية سد النهضة لبحث الدعم العربي لموقف مصر في قضيتها في ظل التعنت الاثيوبي في الآونة الأخيرة.

وأضاف "الطاهر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الجانب الأثيوبي تملص في بداية الأمر من اتفاق واشنطن ثم المفاوضات الاخيرة وما تبعه من تصريحات قيادات الجيش الاثيوبي ووزير خارجية أديس أبابا التي تعاملت مع الموقف بتعنت شديد، وبالتالي سيطرح ملف سد النهضة في اجتماعات الغد للحصول على موقف عربي داعم لمصر في قضية تتعلق بأمنها القومي جنباً إلى جنب مع القضية الليبية وذلك على مدار جلستين الاولى للملف الليبي ثم الملف المتعلق بسد النهضة في الجلسة الثانية.

وحول الملف الليبي، أكد الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، أنه بالرغم من أن الجامعة العربية تعترف بشرعية حكومة الوفاق المنبثقة عن الشرعية الدولية حتى الآن إلا أن السراج رفض المشاركة في اجتماعات غداً وأكد ذلك في تصريح مساء اليوم مجدداً، مشيراً إلى أن حكومة السراج لا تلقى دعما داخليا من قبل القوى الليبية لكن هذا الوضع القائم دولياً حتى الآن أنها الحكومة الشرعية.

وحول توقعاته لمواقف الدول العربية غداً في الأزمة الليبية، أوضح أنه يتوقع بخلاف قطر التي من المتوقع أن تؤيد تركيا بشكل مطلق، أن يكون هناك تحفظ من قبل تونس والجزائر لو حصل الموقف أو التصور المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي في القاعدة الغربية من قبل وزراء الخارجية غداً، عازيًا أسباب ذلك إلى كون الدولتين لديهما رؤية تؤيد الحل السياسي، وفي حال تقدم مصر بطلبها غداً لدعم عربي لتدخل عسكري محتمل نتوقع تحفظهما.

وحول المواقف في جلسة الغد المخصصة لسد النهضة، استبعد الطيب احتمالية وجود تحفظ سوداني على الموقف المصري كما حدث قبل أشهر من سد النهضة وذلك لأسباب عدة أولها التناغم المصري السوداني فيما يتعلق بالموقف الرافض لعملية تعبئة السد بخطوات أحادية وتصريحات السودان تصب في هذا الشأن وبالتالي لن يكون هناك تحفظ لا من السودان ولا من غيرها من الدول العربية في مجملها إلا فيما يتعلق بقطر والتي نتوقع أن تتحفظ على دعم مصر غداً لان الدوحة مشاركة في تمويل سد النهضة.