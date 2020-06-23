توجيهات رئاسية للحكومة بتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

الرئيس يبحث مع "مدبولى والمصيلحى" موقف مخزون السلع وميكنة خدمات التموين وخطة توزيع "الكمامات"

وبحث الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، كما استعرض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد فى إطار السياق العام للحوكمة الذى تنتهجه الدولة حالياً.

وأضاف «راضى» أن وزير التموين عرض كذلك خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت، وذلك من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها فى هذا المجال، لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج، كما عرض جهود تطوير خطوط إنتاج السكر التابعة للدولة، وتتمثل فى شركة السكر للصناعات التكميلية والمصانع التابعة لها، من خلال رفع كفاءة تلك المصانع عن طريق الاستعانة بآلات حديثة وخبرات عالمية متخصصة. كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة «قها» و«إدفينا»، لاستعادة إنتاجهما المتميز، وتعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلية.

ووجه الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائى، بحيث تتوافر لها سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور، ومزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل نقل المنتجات، أخذاً فى الاعتبار البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وأشار وزير التموين خلال الاجتماع إلى قيام الوزارة بتوزيع الكمامات الواقية بسعر مناسب على المواطنين حاملى البطاقات التموينية، وفق أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية، وحرصاً من الدولة على الاستفادة من قدرة وفاعلية آلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، فضلاً عن امتلاك وزارة التموين لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.