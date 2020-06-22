وكيل "عربية النواب": المصريون فوضوا السيسي في ملفي ليبيا وسد النهضة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التأييد الكبير وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ليبيا وسد النهضة، والتى طرحها بكل وضوح وحسم خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، وحملت العديد من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره، بمثابة تفويض حقيقى من المصريين للزعيم السيسى ليتخذ مايراه من إجراءات تكفل الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومواجهة اى تهديدات للحدود المصرية وأيضا عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.

وقال "أباظة"، فى بيان له اليوم، إن تأييد المصريين للرئيس السيسى فى هذين الملفين المهمين كان واضحا منذ بداية الأزمتين، وطرح الرئيس السيسى رؤيته يوم السبت الماضى حولهما حيث لا تزال ردود الأفعال المؤيدة لرؤية الرئيس السيسى تتواصل محليا وإقليميا وعربيا وعالميا، مؤكدا أن الرئيس نبه العالم والمجتمع الدولي بأن مصر لن تتردد في التدخل العسكري إذا ما تجاوز المرتزقة والجماعات الإرهابية منطقة سيرت والجفرة بليبيا، وأن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، بجانب أن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أصبح ضروريًا بعد تعنت إثيوبيا في قضية تعد مسألة مصيرية لشعب مصر وتجنبًا لأي تصعيد من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن ليبيا دولة معرضة لعدوان خارجي عسكري ولميليشيات تتدخل في أمن واستقرار سيادة الدولة الليبية، يقودها النظام التركي وبدعم قطري، ومصر منحت فرصًا لكل المتحاربين في "إعلان القاهرة" أن يجلسوا على مائدة التفاوض بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية، خاصة أن مصر لها ثوابت لا تحيد عنها أبدا وهى رفض التدخلات الأجنبية في شؤون الدول، وليبيا هي عمق استراتيجي لمسرح العمليات المصري غربًا على الاتجاه الاسترتيجي الشمال الغربي، ولذلك فإن الرئيس السيسي حدد في خطابه "سرت - الجفرة" كخط أحمر، لأن تعديه يدخل في نطاق التهديد الاستراتيجي للأمن القومي المصري.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن مصر انتهجت الأسلوب السياسي والدبلوماسي فى ملف سد النهضة إلا أن إثيوبيا ماطلت بعدم حضور المفاوضات تارة وبإلقاء أوراق مشبوهه تارة أخرى، وكذلك إلغاء المحادثات الثلاثية والاعتراض على تشكيل لجنة فنية وتغيير السفير الإثيوبي في مصر، وإفشال محادثتنا في نوفمبر الماضي، وبإفساد الجولة الهامة خلال الشهر الجاري، مؤكدا أنه حتى مع لجوء مصر لمجلس الأمن فى ملف سد التىنهضة فهو تأكيد منها أمام العالم كله على أنها لاتزال تتمسك بالحلول الدبلوماسية.

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