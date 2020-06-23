حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بقدرته على التكيف مع جميع الظروف المحيطة به مهما تغيرت أو اختلفت، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المشتري وبلوتو في منزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتصرف بلياقة ولباقة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.