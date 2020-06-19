حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بقدرته على التكيف مع جميع الظروف المحيطة به، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس والقمر في برجك.. تستطيع أن تحدد أهدافك وتحقق مكسبا وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بأفكار ممتازة وقدرة على التجديد وتبدو فاتنا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.