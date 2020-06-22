حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

تتمتع امرأة برج الجوزاء بسرعة بديهة عالية تساعدها على حسن التصرف في أغلب الأحيان، فضلا عن إنها تمتلك قدرة كبيرة على النقاش مع الآخرين والتتواصل.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد يقترن بالقمر في منزلك الثاني مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك، فقط تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تفكر جيدا قبل أن تتكلم حفاظا على علاقاتك العاطفية والأسرية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.