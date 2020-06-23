حظك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز بإخلاصه وأمانته في التعامل مع الآخرين، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الثلاثاء 23 يونيو على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.